Bayeux. Infanticide : la mère, placée en détention, aurait agi "par colère"

Une femme de 31 ans a été mise en examen puis placée en détention provisoire dimanche 16 novembre, après avoir reconnu avoir noyé son nouveau-né de cinq semaines dans la baignoire de son domicile à Bayeux, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 novembre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame serait survenu à la suite d'une dispute entre les deux parents. Le père avait quitté leur appartement "pour prendre l'air", laissant la mère seule avec l'enfant. C'est durant cette absence que la jeune femme aurait commis l'acte, "a priori par colère", a précisé le procureur. Elle a ensuite averti son compagnon par message avant de quitter le domicile. La jeune femme a été interpellée quelques dizaines de minutes plus tard, puis placée en garde à vue. Lors de ses auditions, la trentenaire a reconnu les faits mais n'a "pas spécialement exprimé de regret", selon les déclarations du procureur. Présentée devant le juge des libertés et de la détention, elle a été placée en détention provisoire, conformément aux réquisitions du magistrat.