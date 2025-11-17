En ce moment Dis-moi oui SANTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bayeux. Infanticide : la mère, placée en détention, aurait agi "par colère"

Sécurité. La mère qui a noyé son nouveau-né à Bayeux, samedi 15 novembre, aurait agi "par colère" à la suite d'une dispute avec le père du bébé.

Publié le 17/11/2025 à 17h58 - Par Elvire Alix
Bayeux. Infanticide : la mère, placée en détention, aurait agi "par colère"
La gendarmerie a immédiatement mobilisé le Peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) pour retrouver la jeune femme.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une femme de 31 ans a été mise en examen puis placée en détention provisoire dimanche 16 novembre, après avoir reconnu avoir noyé son nouveau-né de cinq semaines dans la baignoire de son domicile à Bayeux, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 novembre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame serait survenu à la suite d'une dispute entre les deux parents. Le père avait quitté leur appartement "pour prendre l'air", laissant la mère seule avec l'enfant. C'est durant cette absence que la jeune femme aurait commis l'acte, "a priori par colère", a précisé le procureur. Elle a ensuite averti son compagnon par message avant de quitter le domicile. La jeune femme a été interpellée quelques dizaines de minutes plus tard, puis placée en garde à vue. Lors de ses auditions, la trentenaire a reconnu les faits mais n'a "pas spécialement exprimé de regret", selon les déclarations du procureur. Présentée devant le juge des libertés et de la détention, elle a été placée en détention provisoire, conformément aux réquisitions du magistrat.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bayeux. Infanticide : la mère, placée en détention, aurait agi "par colère"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple