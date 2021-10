"Ce projet a été amorcé en mars dernier et l’activité a commencé en septembre" explique Barbara Balluet, attachée de presse Orange.

En tout, 500 personnes travaillent dans ces bâtiments et les effectifs des télé-conseillers ont été doublés. "Le but premier est d’être encore plus proche de nos clients" souligne Laurent Biojoux, le directeur de la Relation Clients d’Orange France.