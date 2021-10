LFB : Mondeville est parti de trop loin

Menées de seize points à l'entame du dernier quart-temps, les Mondevillaises ont réalisé un retour spectaculaire pour revenir à une longueur de leurs adversaires dans la dernière minute de jeu. Elles se sont néanmoins inclinées à Nantes dimanche 28 octobre (60-58).

"On perd à trois niveaux, explique Hervé Coudray. D'abord, on n'a pas été présent dans le rythme pendant trente minutes. Ensuite, on a lâché beaucoup trop de lancers-francs, dix au total. Enfin, les arbitres ne nous ont pas aidés en fin de match en choisissant de ne pas donner de coup de sifflet alors qu'il y avait manifestement faute sur un lay-up."

Bien avant cette percée de KB Sharp à 19 secondes du buzzer, Mondeville s'était mis en difficulté tout seul. A la mi-temps, les Bas-Normandes n'avaient inscrit que 17 petits points, laissant Nantes faire tranquillement la course en tête (28-17, 20'). Avec une adresse avoisinant les 15%, Mondeville ne pouvait pas espérer mieux. "Nous n'étions pas dans notre intensité habituelle en attaque, relève Hervé Coudray. Les joueuses ont été très maladroites, y compris près du panier. C'est une question de rythme et de confiance."

Manque d'adresse

Brillantes dans ce secteur quatre jours plus tôt à Polkowice en Euroligue, où elles avaient réussi une entame de compétition sensationnelle (victoire 86-82 après prolongation), les Mondevillaises ont terminé la rencontre à Nantes avec 31% de réussite au tir. Pourtant, le seul troisième quart-temps a été aussi prolifique que l'ensemble de la première mi-temps. Cela n'a pas empêché les Nantaises d'accroître progressivement leur avance. Avec seize points de retard à dix minutes de l'issue du match (50-34), la messe semblait dite. C'était sans compter sur l'orgueil des Mondevillaises.

"Quand l'écart a été fait, on a retrouvé un peu d'assise et de confiance avec une autre forme de défense." Tout s'est enchaîné et l'USOM a eu trois balles pour passer devant dans les ultimes secondes. Sans succès. Coincé en milieu de tableau, il devra faire mieux samedi 3 novembre contre Aix-en-Provence à domicile.