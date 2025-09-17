Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 17 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 11 Himberland
Le 2 Indice d'argent
Le 8 Happy d'Aimte
Le 4 Idahi de Houelle
Le 13 Gamin de Mahey
Le 9 Il vient du lude
Le 7 Galopin de bianca
Le 14 Harry de sassy
Départ à 13h55
Le prix de Vincennes se court à l'hippodrome de Lyon-Parilly dans la 1ère course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
