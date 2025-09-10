Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 10 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 7 Indy de jyr
Le 10 Hubble du vivier
Le 2 Jilord viva
Le 8 Horatius d'ela
Le 5 Kaviarissime
Le 4 Hautbrion colmi
Le 6 Je rêve du bois
Le 13 Ino du lupin
Départ à 13h55
Le grand national du trot se court à l'hippodrome de Meslay du Maine dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
