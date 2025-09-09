Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 9 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 13 Kara diamond
Le 7 Rock and roll
Le 8 Magic flight
Le 3 Six one
Le 15 Authobello
Le 4 Beaubourg
Le 6 Hamandio
Le 9 Naruto
Départ à 13h55
Le prix Jean Bart se court à l'hippodrome d'Auteuil dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 3 600 mètres.
