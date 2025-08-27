En ce moment Next Summer Damiano DAVID
Eurovision 2026. Les premières informations sont connues

Loisir. Le concours musical fête ses 70 ans en 2026. Et les premières infos viennent de tomber.

Publié le 27/08/2025 à 13h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Eurovision 2026. Les premières informations sont connues
Cette année, l'Eurovision prépare sa 70e édition en grande pompe. - Illustration

Cette année, l'Eurovision prépare sa 70e édition en grande pompe.

Du 12 au 16 mai 2026, la ville de Vienne, en Autriche, ouvrira ses portes pour accueillir la compétition musicale européenne, dans la magnifique salle Wiener Stadthalle, pouvant accueillir pas moins de 16 000 personnes.

Et ce n'est pas un hasard que ce soit cette ville qui ait été choisie pour l'événement puisque JJ, le chanteur vainqueur de l'édition 2025, forte de ses 166 millions de téléspectateurs, est autrichien.

L'Autriche a d'ailleurs déjà accueilli l'événement en 1967 et en 2015.

Et pour les plus curieux, voici la chanson qu'avait interprétée JJ, lors de son passage il y a quelques mois :

