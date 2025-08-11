Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 11 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 2 Six One
Le 10 Authobello
Le 7 Journée d'la Femme
Le 13 Kristal du Seuil
Le 3 Kesaco Bere
Le 11 Slice and Dice
Le 16 Tonerre du Temps
Le 14 Naruto
Départ à 18h00
Le prix Guillaume d'Ornano se court à l'hippodrome de Clairefontaine dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 3 600 mètres.
