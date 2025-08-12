Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 12 août

Bélier

La journée s’annonce particulièrement favorable sur le plan des énergies. Vous bénéficiez de bons auspices.

Taureau

Une situation se débloque. De belles opportunités vous attendent. N’hésitez pas à mettre la main à la pâte et saisissez votre chance.

Gémeaux

Vous pourriez choisir de prendre une direction opposée à celle que vous avez choisie juste parce que vous avez besoin d’un renouveau dans votre vie.

Cancer

Il se trouve qu’aujourd’hui vous avez de l’énergie pour quatre ! Vous avez passé une très bonne nuit, votre mine est reposée. Votre forme explose !

Lion

Dans le secteur relationnel vous donnez pas mal de votre énergie pour aider certains de vos amis qui en ont besoin. Vous êtes dans la compassion.

Vierge

C’est en restant authentique, fidèle à vos idées que vous aurez la meilleure humeur qui soit, n’écoutez pas n’importe qui.

Balance

C’est le moment idéal pour demander et obtenir tout ce que vous voulez, multiplier les échanges et compter sur des personnes qui peuvent vous aider.

Scorpion

Votre façon d’aborder les choses apporte à votre relation un second souffle. À deux, vous pourriez vous réserver des moments torrides.

Sagittaire

Votre sociabilité va rendre votre journée très agréable. Votre présence est appréciée et votre cote de popularité augmente.

Capricorne

L’équilibre se trouve davantage à votre portée, vous prenez le temps avant d’agir et ça vous réussit. Votre moral en est la source.

Verseau

C’est avec beaucoup de ténacité que vous tenez bon sur ce qui vous tient à cœur. Personne ne réussira à vous faire changer d’avis.

Poissons

La moindre chose vous inspire et vous rend poète si bien que vos amis vous convient à des soirées pour profiter de vous.