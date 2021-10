Nouvelle hausse des demandeurs d'emploi en Basse-Normandie

Le nombre de demandeurs d’emploi est une nouvelle fois à la hausse en Basse-Normandie pour septembre, + 1,3 %, contre 1,6 % en France métropolitaine pour les personnes totalement privées d’activités. La plus forte hausse est pour le Calvados +2,3%, + 0,6% dans l’Orne, + 0,2 % dans la Manche. La hausse frôle les 10% sur les douze derniers mois dans la région.

En Basse-Normandie, le nombre de demandeurs d’emploi ayant une activité diminue quant à lui de 3,2% au mois de septembre, +2,0% sur ces 12 derniers mois.

Ces deux catégories rassemblent 97.438 personnes inscriptes à Pôle Emploi en Basse-Normandie.

En septembre 2012, parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi totalement privés d’activité ou

travaillant à temps partiel, le nombre d’hommes augmente de 0,3% (+9,0% sur un an) et le nombre de femmes diminue de 0,9% (+5,0% sur un an).

Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans augmente de 0,1% (+7,1% sur un an). Le nombre de ceux de 25 à 49 ans diminue de 1,0% (+4,7% sur un an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus est en hausse de 1,3% (+13,6% sur un an).