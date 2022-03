Ces chiffres (juin 2012) indiquent une hausse du chômage dans la région de 1,8% sur un mois et de 5,3% en un an. C'est toutefois plus d'un point de moins que la moyenne nationale. On dénombrait en juin un peu moins de 96 000 demandeurs d'emploi dans la région, dont près de 48 000 dans le Calvados, 30 000 dans la Manche et 18 000 dans l'Orne.