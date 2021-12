Saint-Lô. Net recul du chômage en 2016 dans tous les départements de Normandie

Ils étaient attendus. Mardi 24 janvier 2017, la Direccte et la Direction régionale de Pôle emploi ont publié les chiffres du chômage pour le dernier mois de l'année dernière, décembre 2016.

À la fin de ce mois, 171 230 demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) étaient comptabilisés. Un chiffre en hausse de 0,8% sur un mois mais en recul de 0,4% sur trois mois et, surtout, en recul de 4,2% sur un an.

Zoom dans les départements normands

Fin décembre 2016, le Calvados comptait 34 590 demandeurs d'emploi de catégorie A. Un chiffre qui augmente de 1,5 % sur trois mois (soit +510 personnes), de 1,7 % sur un mois mais diminue de 5,4 % sur un an.

Fin décembre 2016, l'Eure comptait 31 480 demandeurs d'emploi de catégorie A. Un chiffre qui baisse de 2 % sur trois mois (soit –650 personnes), de 0,2 % sur un mois et de 3,5 % sur un an.

Fin décembre 2016, la Manche comptait 19 980 demandeurs d'emploi de catégorie A. Un chiffre qui augmente de 1,3 % sur trois mois (soit +260 personnes), de 0,8 % sur un mois mais diminue de 6,1 % sur un an.

Fin décembre 2016, l'Orne comptait 12 780 demandeurs d'emploi de catégorie A. Un chiffre qui augmente de 0,1 % sur trois mois (soit +10 personnes), de 1,9 % sur un mois mais diminue de 6 % sur un an.

Fin décembre 2016, la Seine-Maritime comptait 72 400 demandeurs d'emploi de catégorie A. Un chiffre qui baisse de 1,1 % sur trois mois (soit –780 personnes), progresse de 0,6 % sur un mois puis diminue de 3,0 % sur un an.

