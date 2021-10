Box-office du 17 au 23 octobre : Astérix en tête

Loué par une critique enthousiaste, le long métrage décroche aussi la palme du troisième meilleur démarrage de l'année pour un film français. Dans cette catégorie, Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté s'installe derrière La Vérité si je mens ! 3 (1,94 million) et Sur la piste du Marsupilami (1,73 million).



La comédie emmenée par Edouard Baer et Gérard Depardieu fait en revanche un score bien moins impressionnant que les précédents épisodes. Ceux-ci avaient tous généré un résultat proche des trois millions d'entrées au terme de leur première semaine d'exploitation.



Premier pendant deux semaines, Taken 2 ne résiste pas à Astérix. Le thriller d'action avec Liam Neeson se place en deuxième position avec un peu plus de 400.000 spectateurs. La comédie irrévérencieuse Ted continue d'amuser, avec 300.000 nouvelles entrées comptabilisées.



Box-office du 17 au 23 octobre :



01. Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. 1.132.279

02. Taken 2. 402.077

03. Ted. 300.307

04. Dans la maison. 284.754

05. Les Seigneurs. 220.391

06. Clochette et le secret des fées. 173.544

07. Bachelorette. 101.311

08. Paperboy. 92.532

09. Kirikou, les hommes et les femmes. 91.056

10. Les Saveurs du palais. 84.846



Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.