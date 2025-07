Handball. Les Vikings de Caen recevront le PSG, champion de France, au Palais des sports

Chaque année, le premier tour de la Coupe de France de handball, les 16es de finale, promet un match entre une équipe de Starligue, et une de Proligue. Reste à tirer le gros lot afin de s'offrir un match de gala. C'est chose faite pour les Vikings de Caen, qui ont appris jeudi 10 juillet qu'ils accueilleront au sein de leur Palais des sports le PSG, tout juste auréolé d'un nouveau titre de champion de France.

Et Cherbourg ?

"Un choc XXL pour débuter la saison, et une occasion unique de voir les Vikings affronter l'un des plus grands clubs d'Europe", écrit d'ailleurs le club. Après avoir quitté ses supporters sur une finale de playoffs et un scénario dingue, le Caen Handball les retrouvera donc pour une affiche exceptionnelle. La rencontre se disputera soit le mardi 2, ou le mercredi 3 septembre.

L'autre club normand de Proligue, la JS Cherbourg, hérite, elle, de la réception de l'USAM Nîmes Gard. Les Sudistes ont terminé 6es de première division l'an passé, et enregistrent le retour d'un certain Reyhan Zuzo, prêté à Caen lors de l'exercice 2024-2025.