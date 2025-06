Bayeux. Gagnez une nuit pour 2 personnes au Château Saint-Gilles

38ème édition Les Médiévales de Bayeaux

Le weekend du 27 au 29 juin, Bayeux accueil dans ses ruelles des artisans, des chevaliers, des musiciens et des troupes costumées pour vour immerger dans l'univers du Moyen Âge. Comme chaque année, un thème est choisi et cette année il s'agit de l'eau. L'univers des vikings sera donc à l'honneur dans une ambiance festive et immersive.

Au programme des Médiévales 2025 : la grande parade, le marché des artisans, des spectacles, des concerts et des déambulations pendant ces 3 jours de fêtes.

Château Saint-Gilles à Guéron

Le Château Saint-Gilles est une demeure du XVIIIe siècle alliant l'histoire et la modernité se situant à quelques kilomètre du centre de Bayeux. Il est entouré d'un parc de 6 hectares où vous pourrez vous y promener au milieu des arbres centenaires, des vergers, du potager et de la bergerie.

L'établissement propose également un espace bien-être au milieu des bois avec un sauna, un bain nordique et des massages (sur réservation). Une piscine chauffée est également proposé sur le domaine de mai à septembre.

Pour la restauration, une cuisine faite maison avec des produits locaux, régionnaux et de saison est proposé. Les légumes viennent essentiellement du potager du Château et les oeufs, du poulailler.

Venez profiter de cet havre de paix à deux pas de Bayeux.

Un bon cadeau gourmand mais pas seuelement

En plus d'une nuit offerte avec le repas et le petit-déjeuner inclus, Tendance Ouest vous offre 2 Pass Musée comprenant :

- 2 entrées pour la Tapisserie de Bayeux*

- 2 entrées pour le musée de La Bataille de Normandie

- 2 entrées pour le musée d'Art et d'Histoire

* (La Tapisserie de Bayeux sera en travaux à partir du 1er Septembre 2025 et jusqu'en Octobre 2027)

Venez découvrir une partie de l'Histoire de la Normandie.

Date : le bon cadeau gourmand peut être utilisé lorsque vous le souhaitez.

Les Médiévales de Bayeux se dérouleront du 27 au 29 juin.

Pour tentez de gagner ce magnifique séjour pour 2 personnes et vos Pass Musée, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 27 juin.