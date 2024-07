Médiévales de Bayeux. Près de 50 000 visiteurs sur le week-end

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, la 37e édition des Médiévales de Bayeux s'est installée dans les rues pour un retour au Moyen Age le temps d'un week-end. Malgré un quart de finale de l'Euro 2024 vendredi 5 juillet au soir, ainsi qu'un dimanche électoral et pluvieux, "le bilan dressé par la Ville est très positif". Près de 50 000 visiteurs sont estimés sur l'ensemble du week-end, un chiffre qui était attendu et dans les standards des éditions précédentes.

"Les Médiévales sont plus que jamais un événement populaire incontournable"

Vendredi soir, la Grande parade, proposée à 21h cette année, a massé près 5 000 personnes venues admirer les artistes, associations, écoliers et habitants, tous costumés. D'autres animations ont eu lieu avec des camps de reconstitueurs, des jeux et tavernes Place de Gaulle, mais aussi un concert sur le parvis de l'hôtel de ville et à la cathédrale.

"Avec des familles venues nombreuses en ce début de vacances scolaires, des touristes déjà très présents dans les rues de Bayeux, et des locaux toujours fidèles, les Médiévales sont plus que jamais un événement populaire incontournable", conclut David Lemaresquier, maire-adjoint en charge de l'action culturelle et de la vie associative.