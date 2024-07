Festival. Les Médiévales de Bayeux envahissent la cité bajocasse ce week-end !

Chaque mois de juillet depuis 37 ans, la ville de Bayeux replonge au Moyen Age. De nombreuses animations et des dizaines de spectacles sont proposés aux familles afin de rassembler, de partager des moments de joie et de redécouvrir l'histoire ainsi que son héritage médiéval. Plongez dans cet univers, placé cette année sous le signe de la terre et de la paysannerie.

Pendant ces trois jours, vous allez pouvoir profiter du marché des nuiteux, un marché nocturne, de 19h à minuit, avec 150 exposants, mais aussi d'ateliers pour les enfants et pour les adultes. Retrouvez tout le programme ici. Le vendredi 5 juillet, à 21h, assistez à la grande parade. Plus de 500 participants, échassiers, acrobates, artisans… vont déambuler dans les rues. Des tavernes associatives seront présentes sur place pour vous restaurer à tous les prix.

Adeline Flambard, directrice du service culturel de la ville de Bayeux, nous détaille le programme de l'événement :

Les Médiévales de Bayeux Impossible de lire le son.

Venez costumés !