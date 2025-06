Normandie. SFR : le réseau mobile rétabli, les appels d'urgence de nouveau possibles sur le 18

Depuis ce matin, les abonnés SFR rencontrant des difficultés pour joindre les secours peuvent à nouveau composer le 18, numéro d'appel d'urgence des pompiers. Une panne technique avait momentanément affecté une partie du réseau mobile, rendant certains numéros inaccessibles.

Le numéro d'urgence 18 avait été partiellement coupé

Le dysfonctionnement, d'origine technique, a principalement touché l'accès aux services d'urgence via les téléphones mobiles SFR. Pendant la panne, les préfectures et SDIS (Services départementaux d'incendie et de secours) normands avaient appelé à la vigilance, invitant à utiliser d'autres lignes en cas d'urgence.

Panne résolue chez SFR : le 18 fonctionne à nouveau partout en France. - SDISManche

Retour à la normale confirmé par SFR et les autorités

Le rétablissement complet du service a été confirmé par SFR en coordination avec les autorités locales. Il n'est désormais plus nécessaire de recourir à des numéros alternatifs. Les secours sont joignables normalement, y compris le 18, depuis un mobile SFR.

Merci de partager l'information autour de vous

Même si la situation est désormais stabilisée, les services d'urgence recommandent de diffuser l'information afin que tous les usagers concernés sachent que les appels sont de nouveau possibles.