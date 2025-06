Argentan. "C'est le coup de massue" : ce collège va perdre deux classes à la rentrée de septembre

Les élèves, leurs parents et les professeurs se sont rassemblés lundi 16 juin, après la fin des cours, devant le collège François Truffaut d'Argentan. La raison : la suppression "inattendue" de deux classes à la rentrée de septembre, une en sixième et l'autre en troisième. La décision "brutale" a été annoncée mardi 10 juin à l'établissement par la direction académique de l'Orne. "On était stupéfait, c'est le coup de massue", lance Fabrice Jaffret, professeur de technologie, alors qu'il préparait avec ses collègues la rentrée scolaire.

De 24 à 30 élèves en classe

La fermeture de la classe de troisième peut s'expliquer du choix de certains élèves pour une voie professionnelle au lycée. "Il s'agit de six ou sept élèves, mais donc on arrive à 29 par classe et on en ferme une. C'est mécanique", souligne le professeur. Ces suppressions vont engendrer des classes "surchargées", avec "29 à 30 élèves en troisième et 27 à 28 pour les sixièmes", contre 24 à 25 actuellement. "Quatre élèves de plus, ça change une ambiance de classe et le temps de disponibilité pour chaque élève", assure Fabrice Jaffret.

Parents, élèves et professeurs se sont rassemblés devant le collège Truffaut d'Argentan.

"On sacrifie l'avenir de nos enfants"

Du côté des parents d'élève, la surprise était similaire. "Les effectifs avaient été vérifiés en janvier et n'avaient pas donné lieu à commentaire de la part du Dasen", rappelle Benoît Hubner, parent élu au conseil d'administration et dont les deux enfants sont scolarisés en sixième et en cinquième. "Si aujourd'hui, c'est une classe de sixième et une de troisième, demain ce sera des classes de quatrième et de cinquième", poursuit celui qui a aussi vécu la fermeture de l'école Jean de la Fontaine d'Argentan en 2024. "J'en ai ras le bol qu'on sacrifie l'avenir de nos enfants", enchérit Laëtitia Heuzé, maman de deux garçons qui rentrent en sixième et en troisième en septembre.

Une opération "collège mort"

L'inquiétude grandit d'autant plus que des travaux sont prévus, "ce qui va obliger la dispense de certains cours dans des préfabriqués", explique l'établissement. Les parents d'élève appellent à ne pas mettre les enfants au collège jeudi 19 juin dans le cadre d'une opération "collège mort".