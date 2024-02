Orne. Découvrez les 27 classes qui fermeront à la rentrée scolaire 2024

Le Conseil départemental de l'Education nationale s'est tenu mardi 13 février, à Alençon. Cette réunion a permis de déterminer la carte scolaire de l'Orne pour la rentrée 2024, en se basant sur les prévisions de démographie scolaire. Elles annoncent près de 300 élèves en moins dans les écoles élémentaires et 85 dans le second degré. "Nous avions présenté initialement 29 fermetures, cinq ouvertures et une création de poste. A l'issue de la réunion, nous en sommes sur 27 fermetures, sept ouvertures et une création", présente Jean-Luc Legrand, directeur académique de l'Orne.

Plus tôt dans la journée, une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture pour dénoncer ces nombreuses fermetures. Parmi ces manifestants, des enseignants mais aussi des parents d'élèves. "On va se retrouver avec des classes encore plus surchargées, donc évidemment avec moins de temps à consacrer pour nos enfants", s'inquiète Sylvain Maline, père de deux enfants en primaire.

Une banderole "Non au tri des élèves" a été déroulée mardi 13 février devant la préfecture de l'Orne à Alençon.

Le détail des classes qui ouvrent et ferment

Circonscription d'Argentan :

1 ouverture de classe sur l'école primaire d'Occagnes

1 ouverture de classe sur l'école primaire V. Muselli d'Argentan

1 ouverture de classe sur l'école primaire de Sarceaux

4 fermetures de classe sur l'école primaire Jean de la Fontaine d'Argentan (fermeture de l'école actée par la communauté de communes Terres d'Argentan)

1 fermeture de classe sur l'école primaire d'Ecouché-les-Vallées

1 fermeture de classe sur l'école primaire de Nécy

Circonscription d'Alençon :

1 fermeture de classe sur l'école primaire Jules Verne d'Alençon

1 fermeture de classe sur l'école primaire Molière d'Alençon

1 fermeture de classe sur l'école primaire Masson d'Alençon

Circonscription de L'Aigle :

1 ouverture de classe sur l'école primaire Gustave Flaubert/La Varende de Vimoutiers

1 fermeture de classe sur l'école maternelle Galleron de L'Aigle

1 fermeture de classe sur l'école primaire Edouard Manceau de Rai

1 fermeture de classe sur l'école primaire Raymond Queneau de Sap-en-Auge

1 fermeture de classe sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Saint-Michel-Tuboeuf, Chandai, Saint-Ouen-sur-Iton

1 fermeture de classe sur le RPI de Crulai, Ecorcei, Les Aspres

1 fermeture de classe sur le RPI de Saint-Sulpice-sur-Risle, Saint-Martin-d'Ecublei, Saint-Symphorien-des-Bruyères

Circonscription de Flers :

1 ouverture de classe sur l'école primaire Les Vallées de Flers

1 fermeture de classe sur l'école primaire Le Petit Nicolas d'Athis-de-l'Orne

1 fermeture de classe sur l'école primaire de Bellou-en-Houlme

1 fermeture de classe sur l'école maternelle Sévigné de Flers

1 fermeture de classe sur l'école élémentaire Sévigné-Paul Bert de Flers

1 fermeture de classe sur l'école primaire Les Vallées de Flers (poste dédoublement d'éducation prioritaire)

1 fermeture de classe sur l'école primaire Morin-La Fontaine de Flers

1 fermeture de classe sur l'école primaire Des mots Tordus de La Ferrière-aux-Etangs

1 fermeture de classe sur l'école primaire Les écoles publiques fertoises de La Ferté-Macé

1 fermeture de classe sur l'école primaire Jean Hélion de Couterne

Circonscription de Mortagne-au-Perche :

1 ouverture de classe sur l'école primaire Fortuné Fardouet de Sablons-sur-Huisne

1 ouverture de classe sur l'école primaire de la Jambée de Longny-les-Villages

1 fermeture de classe sur l'école primaire Jacques Antoine Bertre de Bazoches-sur-Hoëne

1 fermeture de classe sur l'école primaire des Monts d'Amain de Courtomer

1 fermeture de classe sur l'école primaire André Barbet de Val-au-Perche

Le sort de certaines classes est encore en suspens, notamment concernant l'école Jules Verne à Alençon classée en réseau d'éducation prioritaire (REP+). Des derniers ajustements sont encore possibles en juin.