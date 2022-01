Alençon. Rentrée scolaire dans l'Orne : 21 fermetures, 36 ouvertures et 90 classes aux effectifs allégés

La rentrée scolaire de septembre 2019 se prépare dans l'Orne. Malgré une diminution de 342 écoliers à cause de la baisse démographique (soit -4000 en 10 ans !), c'est la prévision de 21 fermetures de classes mais 36 ouvertures, le tout sans aucune suppression de poste. Avec les dotations supplémentaires liées à la ruralité, ils seront même 5 de plus, ce qui va permettre à la Directrice des Services de l'Éducation Nationale de l'Orne de dédoubler ou d'alléger les effectifs de 90 classes de CP et CE1 en zone rurale difficile, comme c'était déjà le cas jusqu'à présent uniquement en zone prioritaire.

La moitié des écoles impactées

La moitié des écoles Ornaises seront impactées positivement par ce nouveau dispositif, avec des effectifs de seulement entre 13 et 17 élèves par classe, ce qui permet tout simplement de consacrer davantage de temps à chaque élève. Françoise Moncada, directrice académique :

Françoise Moncada, Dasen de l'Orne et Isabelle Foret-Simon, secrétaire générale de l'Éducation Nationale dans ce département. - Eric Mas

Accueillir les jeunes migrants

L'Éducation Nationale doit sans cesse s'adapter. Par exemple pour éduquer les jeunes migrants allophones (qui ne parlent pas français). Dans l'Orne, ils étaient une quarantaine en 2017. Ils sont désormais 150. Si les plus jeunes reçoivent des cours spécialisés le matin en Unité Spécialisées pour Élèves Allophones (UPEA) et intègrent une classe " normale " avec tous les autres élèves de leur âge l'après-midi, la situation est beaucoup plus complexe plus les jeunes qui sont plus âgés (13 à 16 ans), dont certains ne sont jamais allés à l'école :

S'adapter aux handicaps

L'Éducation Nationale va devoir aussi s'atteler dans un autre chantier : celui du handicap. Chiffre invraisemblable, on va arriver à 30 % des élèves qui ont besoin d'un enseignement particulier. Pour faire face à cette situation qui est la même partout en Europe, 4 chargés de mission handicap et 2 coordonnateurs vont être nommés pour organiser l'emploi à temps plein des AESH (assistants de vie) qui accompagnent ces élèves :

Le détail des ouvertures/fermetures de postes prévues dans l'Orne

Ouvertures : Alençon Jules Verne, Courteille, Desnos, Anne Franck, Prévert/Maupassant, Aube Comtesse de Ségur, Céaucé Lancelot du lac, Ceton Jean Moulin, Essay, Gacé Edgar Degas, Goufern-en-Auge primaire + élémentaire, Irai, Juvigny-Val-d'Andaine Yves Duteil, La Ferté-en-Ouche Claude Monet, L'Aigle maternelle La Ribambelle, Longny-les-Villages, Mortagne Aristide Briand, Mortrée Yvonne Sillière, Sablons-sur-Huisne Fortuné Fardouet, Soligny-la-Trappe Pierre Perret, Tinchebray Clé des Champs, Montsecret, Flers Roland (0,5 poste " plus de maître que de classes ").

Ouvertures provisoires : Alençon Masson, Point du Jour, Jules Verne, Argentan Prévert/Maupassant, Victor Hugo, Domfront-en-Poiraie Brassens/Brel, Flers Morin/La Fontaine, Gacé Edgar Degas, Vimoutiers Flaubert/La Varende.

Non-Fermeture : Vimoutiers Flaubert/La Varende, Tourouvre De la Nouvelle France, Trun, La Ferté-en-Ouche Henri Matisse, Saint-Evroult-ND-du-Bois Du Lac, Moulins-la-Marche Des Sources, Carrouges, Tinchebray André Breton.

Fermetures : Alençon Albert Camus, Jules Ferry, Montsort, Athis Le Petit Nicolas, Bellou-en-Houlme, Domfront Brassens/Brel, Saint-Front, Flers Roland, Urou-et-Crennes, Hauterive, RPI 82 La Chapelle-Biche St-Clair de-Halouze, RPI 79 La Roche-Mabille St-Didier-sous-Ecouves Ciral, La Selle-la-Forge Écureuils, Mortagne Puyravau, Nécy, RPI78 St-Bomer Lonlay, St-Hilaire-sur-Erre, St-Langis (2 postes), St-Pierre-du-Regard, Val-au-Perche André Barbet, et poste partiel ou total sur dispositif " + de maître que de classes " à L'Aigle Mazeline, Alençon Courteille, Desnos, Argentan Prévert/Maupassant, Léger/Pagnol, Carrouges, Ceton, Essay, La Coulonche, La Ferté-Macé, Mortrée, Rai, Sées.

Fermetures provisoires 2018 confirmées en 2019 : Alençon Point-du-jour, Flers Morin/La Fontaine, Gacé Edgar Degas.