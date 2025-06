Courseulles-sur-Mer. Un bébé de 16 mois secouru par la SNSM

Les sauveteurs de la SNSM (Station nationale de sauvetage en mer) de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, ont connu une intervention peu commune, mercredi 11 juin en fin de journée. Les sauveteurs ont récupéré un bébé âgé de seulement 16 mois, accompagné de sa mère, à bord d'un voilier en difficulté. Le nourrisson est à ce jour la plus jeune personne jamais secourue par les sauveteurs de la station.

Une panne de propulsion entre Ouistreham et Courseulles

La famille se trouvait sur un bateau de plaisance parti de Ouistreham, en direction de Courseulles-sur-Mer, lorsque l'embarcation a subi une panne de propulsion. Bien que la mer soit calme, le chef de bord a préféré alerter la SNSM par précaution.

Les sauveteurs sont d'abord intervenus pour récupérer la mère et son enfant et les ramener à terre en toute sécurité. Un second équipage a ensuite été mobilisé pour prendre en charge le bateau en avarie et organiser son remorquage vers le port.

