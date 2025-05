L'invitée de la semaine. Zoelevenn, créatrice de contenus à Caen, fan de vintage et de seconde main

Zoé a 22 ans et vit à Caen. Sur les réseaux, elle est connue sous le nom de Zoelevenn, un clin d'œil à son prénom et au personnage Eleven de Stranger Things. Elle s'est lancée dans la création de contenus pendant le confinement, en partageant sa passion pour le vintage, la récup' et la seconde main.

Son dressing et son appartement sont entièrement chinés, et elle adore donner une seconde vie aux objets. Chaque dimanche, elle poste une vidéo sur YouTube, souvent inspirée de son quotidien et de son intérieur.

Artiste complète, Zoé dessine, fait des collages, des vidéos YouTube et compose aussi de la musique. Elle a déjà sorti trois singles. Elle anime également un podcast où elle partage ses réflexions et ses inspirations.

Episode 1 - Qui est Zoé ?

Épisode 1 - Qui est Zoé ?

Episode 2 - Un dressing 100% seconde main

Épisode 2 - Un dressing 100% seconde main

Episode 3 - Son contenu sur les réseaux

Épisode 3 - Son contenu sur les réseaux

Episode 4 - Ses autres passions

Épisode 4 - Ses autres passions

Episode 5 - L'évolution de son contenu