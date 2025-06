Salon. Le tatouage et l'esthétique japonaise se mêlent au Caen Tattoo Show

"Le Caen Tattoo Show, c'est un mélange unique de créativité, de rencontres et de passion, décrit Mario Cocorocchio, chef de projet du salon. On y vient pour découvrir des styles du monde entier, échanger, se faire tatouer ou simplement s'immerger dans une culture vivante et sans aucun jugement." Pour profiter de la 3e édition du festival de tatouage, rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 juin entre 9h30 et 20h au Parc des expositions de Caen.

Le Japon à l'honneur

Cette année, le Caen Tattoo Show a pour fil rouge le Japon. Le pays du soleil levant "occupe une place incontournable dans l'histoire du tatouage. Entre tradition millénaire et styles ultra-codifiés comme l'irezumi, c'est un univers riche, à la fois esthétique et symbolique", explique Mario Cocorocchio. Malgré tout, "le tatouage au Japon reste encore très lié à l'image des yakuzas [les membres de la mafia japonaise, N.D.L.R.], ce qui alimente beaucoup la stigmatisation. A travers ce thème, on veut justement casser ces clichés." C'est en effet une ambiance festive et bienveillante qui traversera le salon.

Plus de 200 exposants

La Caen Tattoo Show, c'est d'abord l'occasion de rencontrer des tatoueurs professionnels et des passionnés. Plus de 200 artistes du monde entier seront présents, dont certains s'inspirent directement du japon ou des mangas. Il sera d'ailleurs possible de se faire tatouer sur place, si un artiste est disponible et vous tape dans l'œil ! En plus des tatouages, "certains stands proposent des animations visuelles ou artisanales autour de l'esthétique japonaise".

Des animations et spectacles !

"Ce n'est pas que du tatouage, c'est aussi un événement festif et culturel", rappelle l'organisateur. Samedi et dimanche à partir de 18h, le public pourra retrouver des concours de tatouages, avec "des catégories spécifiques liées au thème du Japon."

"On a aussi prévu plusieurs concerts, spectacles de magicien, démonstrations artistiques et performances tout au long du week-end", explique Mario Cocorocchio. Et c'est Femke Fatale, maîtresse de cérémonie, qui s'occupera de mettre l'ambiance.

Pratique : 15 euros le pass journée. caentattooshow.fr.