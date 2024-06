Salon. Tatouages et spectacles au Caen Tattoo Show !

Les 15 et 16 juin, rendez-vous au Parc des Expositions pour le Caen Tattoo Show. Après un dernier salon à Amiens, celui de Caen promet du spectacle : "On a mis les bouchés doubles sur Caen, avec plein de surprises", promet Mario Cocorocchio, organisateur du salon. L'événement ouvrira ses portes de 10h à 21h le samedi et fermera à 20h le dimanche.

Un événement familial

L'objectif du Caen Tattoo Show ? Faire la part belle au tatouage, et "redonner un sens au vrai salon de tatouage". Mario Cocorocchio, et sa femme Laura Casadei, tatoueuse professionnelle, ont en effet à cœur de briser les stéréotypes qui pèsent parfois autour des tattoos, en proposant un salon aussi bienveillant que possible. N'hésitez pas à venir en famille !

Un salon dédié aux tatouages

Avis aux passionnés comme aux simples curieux, vous pourrez vous immerger dans cet univers et découvrir de magnifiques tatouages. Des concours sont en effet organisés, les deux jours en fin de journée : les plus beaux tatouages seront observés par un jury d'exception, composé de professionnels.

Des collectionneurs de tatouages

Le salon est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur cet art, entre un séminaire de cicatrisation et un stand de laser. Vous pourrez également rencontrer les 250 artistes tatoueurs locaux comme internationaux présents sur une trentaine de stands. N'oubliez pas de prendre une photo avec Betty Burger et Freaky Hoody avant de partir !

Des concerts et spectacles

Durant le week-end, vous pourrez aussi profiter de plusieurs showcases, assurés notamment par les rappeurs Seth Gueko, Kanoe et Kyzi le samedi à 17h, et par le groupe caennais 3Pour100 le lendemain. Le Caennais DJ Lokaf assurera un DJ set à midi, samedi et dimanche.

En plus de ces concerts, des spectacles de magie, d'hypnose et des performances de danse et d'échasses vous seront proposés. Toujours dans la thématique du tattoo, c'est Pascal Tourain, entièrement tatoué, qui sera maître de cérémonie tout au long de l'événement.