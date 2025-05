Caen. Cette députée européenne dévoile un contre-plan de 109 mesures pour sauver les océans

Premiers régulateurs du climat sur la planète et véritables "poumons bleus", les océans sont "menacés, pillés et pourris", selon Emma Fourreau, plus jeune députée française au Parlement européen. Après presque un an de mandat, la Caennaise dévoile un contre-plan pour les océans, qui contient 109 mesures pour défendre cette cause.

"Ils sont inquiets pour l'avenir"

Cette publication n'est pas anodine, quelques jours avant l'Unoc qui se déroulera à Nice, la Conférence des Nations Unies pour l'océan. "Nous voulons défendre nos idées auprès des décideurs politiques, que ce soit la Commission européenne ou Emmanuel Macron, pour qu'elles soient intégrées aux annonces faites lors de l'Unoc, car ce sont des mesures urgentes", présente celle qui a rédigé ce contre-plan avec des chercheurs et des activistes.

Coordinatrice au sein de la commission pêche pour son groupe The Left à Bruxelles, Emma Fourreau peut s'appuyer sur sa région d'origine. "Il y a des effets en Normandie : la population de poissons s'effondre, et les pêcheurs ne peuvent plus pêcher certaines espèces, car elles n'ont plus de temps de grandir ou de se reproduire."

La députée Insoumise veut alors "laisser un répit à l'océan, et défendre la petite pêche lésée par la distribution de quotas, donnés aux géants industriels". Pour effectuer ce constat, elle s'appuie sur des témoignages recueillis à Granville, où "énormément sont inquiets pour l'avenir, malgré leurs méthodes plus vertueuses".

Outre la lutte contre la surpêche, la députée européenne s'attaque à la surpollution, au plastique trop présent, ou encore au manque de préservation des espèces menacées.