Papillons de Nuit. Derniers billets pour participer aux Papillons survoltés, la course organisée dans le camping du festival !

Une course en plein milieu du camping des Papillons de Nuit aura lieu pour la troisième fois, samedi 7 juin. Elle s'appelle les Papillons survoltés. Au programme, il y a 2km de course, avec un peu de pentes et de montées et surtout des obstacles.

• A lire aussi. Sud-Manche. Festival Papillons de Nuit : un billet obligatoire pour venir au camping

"Tous les ans, on essaye de fabriquer un à deux obstacles. On a des échelles à franchir, on a des obstacles où il faudra ramper", assure Bertrand Savary, le coordinateur de la course, avec son club de Joggeurs du Val de Sée. L'adresse n'est pas oubliée, ni la force. En tout, il y a une vingtaine d'ateliers. Il y a une prime aux personnes déguisées, avec un prix pour les plus beaux costumes. Parmi les nouveautés cette année, il y aura un t-shirt "finisher" pour les participants. Il ne reste que 50 places à vendre sur le site des Papillons. La course est ouverte à tous les festivaliers, qui ont un billet pour au moins une journée.

• A lire aussi. Papillons de Nuit. Plus de billet pour dimanche, 90% des pass 2 jours vendus : le point sur la billetterie du festival normand