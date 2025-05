Consommation. Nutella dévoile 14 nouveaux pots représentant chaque région : découvrez le paysage qui symbolise la Normandie

On connaît le pouvoir des images, surtout quand il s'agit de nous faire saliver dès le matin. Avec sa campagne "Bonjour + région", Nutella lance 14 pots collectors, chacun décoré d'un paysage emblématique d'une région française au petit matin. L'idée ? Associer le lever du soleil (et donc le début d'une "bonne journée") au plaisir du petit-déjeuner avec Nutella. Une façon habile de faire rimer "bon jour” avec "pâte à tartiner".

Derrière le visuel travaillé se cache donc un message simple : un bon réveil, c'est un réveil avec Nutella. Ou comment faire passer un moment marketing pour un instant de poésie.

Normandie à l'honneur sur les pots Nutella : le site choisi est aussi beau que symbolique. - Nutella com

Etretat à l'honneur pour représenter la Normandie

Pour la Normandie, le lieu choisi est… Etretat ! Ses célèbres falaises, la lumière du matin sur la Manche et son panorama à couper le souffle en font un symbole visuel fort. Ce n'est pas un hasard si c'est ce site qui a été retenu : en plus de son potentiel visuel, il est situé en Seine-Maritime, tout près de l'usine de Villers-Ecalles — la plus grande fabrique de Nutella au monde.

C'est malin, parce qu'en touchant à notre attachement à notre région, on crée une petite émotion… qui finit souvent dans le caddie.

Un coup de com' bien huilé (de palme)

Soyons clairs : cette campagne est avant tout un joli coup de com'. En liant petit-déjeuner, patrimoine régional et plaisir sucré, la marque crée un imaginaire positif autour de ses produits. Le lever de soleil, les paysages français, le mot “bonjour”… tout est pensé pour que ça nous parle, et qu'on y voie plus qu'un simple pot de pâte à tartiner.

Mais après tout, voir Etretat trôner au milieu des rayons, c'est aussi l'occasion de se rappeler à quel point notre région est belle — même si c'est pour vendre du sucre et de l'huile.