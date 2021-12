Nutella. Bientôt une pénurie ?

"Le monde est au bord d'une pénurie de noisettes", alerte Turgan Zülfikar, un consultant newyorkais spécialisé dans les entreprises turques dans le Wall Street Journal. En effet, la Turquie, qui fournit près de 70 % de la consommation mondiale de pâte à tartiner Nutella, traverse une crise économique profonde.

Le cours de la monnaie nationale, la lire, ne cesse de s'effondrer depuis des mois et le taux d'inflation flambe (+21 % en un an et +21 % en novembre). En conséquence, les classes populaires turques ont difficilement accès aux produits de première nécessité comme les médicaments et le pain. Mais en dehors de ses frontières, les stigmates de cette crise risquent d'impacter le marché mondial de la pâte à tartiner. La société mère de Nutella, Ferrero, achète environ un tiers de ses noisettes en Turquie.

Aujourd'hui, les producteurs turcs se retrouvent incapables de tenir leurs récoltes et se voient contraints de baisser leur production face à la flambée des coûts. Ainsi, les prix risquent de fortement augmenter. Pire, la pâte à tartiner pourrait même manquer dans les rayons des supermarchés.