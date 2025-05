Cherbourg-en-Cotentin. L'Odyssée du Jeu Vidéo 2025 : un week-end de fun et de surprises

Les 17 et 18 mai, l'Espace Culture l'Agora de Cherbourg-en-Cotentin accueille l'Odyssée du Jeu Vidéo, un événement qui promet une immersion totale dans l'univers des jeux vidéo, avec des activités pour petits et grands. Cette année, l'édition est placée sous le signe de la musique. Pour ce faire, l'équipe de TeaGher est au rendez-vous. Sur leur stand, vous pourrez composer votre propre sound design à partir d'une banque de sons, l'intégrer dans leur mini-jeu et tester le résultat en direct. Vous découvrirez aussi Liminascent 2, leur nouveau jeu d'exploration sonore.

Une activité surprise viendra pimenter votre visite : un jeu de piste façon ticket collector imprimé en linogravure, à tamponner au fil des défis pour décrocher une récompense. Côté sensations fortes, les speedrunners de speedthemall mettront le feu avec des superplays, des défis musicaux et des performances inédites, comme jouer à Sonic avec une manette improbable.

David Bruyère, membre de l'association Gamepads, organisatrice de cet événement, depuis huit ans, nous donne quelques précisions :

L'Odyssée du Jeu Vidéo Impossible de lire le son.

Retrouvez l'ensemble du programme et toutes les informations de ce rendez-vous totalement gratuit ici.