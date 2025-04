Consommation. Loyer, essence, courses… le classement des départements normands selon les prix du quotidien

Entre le prix de l'essence à la pompe, l'assurance habitation ou encore le coût du panier moyen, la vie quotidienne n'a pas le même goût — ni le même prix — dans tous les coins de Normandie. D'après un classement publié par Le Parisien, lundi 14 avril, les disparités entre départements normands sont marquées. L'explication est surprenante.

Manche : la Normandie à prix doux

C'est officiel : la Manche est le département normand le moins cher sur la quasi-totalité des critères analysés. L'assurance auto y est la plus basse (583€ en moyenne), tout comme l'assurance habitation (215€). Le panier moyen de courses est aussi l'un des plus abordables : 78,87€ seulement, soit à peine 1,72% de plus que le département le moins cher de France, selon les chiffres relayés par Le Parisien. Même le litre de gazole y reste modéré (1,61€), dans la moyenne nationale basse.

Le logement y est également accessible : 10,30€ du m² en moyenne, loin des tarifs étouffants de certaines zones rurales devenues touristiques.

Calvados et Seine-Maritime : attention aux frais cachés

Côté Calvados, on paie cher… pour se loger. Avec un loyer moyen à 12,60€/m², c'est le plus élevé de la région. Même le panier de courses y dépasse celui de la Manche (+2,14%), et l'entrée de cinéma y coûte 6,95€ en moyenne, soit plus qu'à l'échelle nationale. L'assurance auto, elle, reste raisonnable (587€), mais ne compense pas les autres surcoûts.

La Seine-Maritime, de son côté, affiche l'assurance auto la plus chère de Normandie : 669€ en moyenne. L'assurance habitation reste stable, mais le prix à la pompe ou à la caisse du supermarché est légèrement plus élevé qu'ailleurs.

L'Eure, un coût de la vie que personne n'envie

Si vous vivez dans l'Eure, votre porte-monnaie le sent sans doute : assurance auto à 689€, habitation à 251€, soit les plus hautes moyennes de la région. Certes, les loyers sont un peu plus bas (11,90€/m²), mais globalement, le coût cumulé de la vie y dépasse celui de ses voisins.

Orne : un logement abordable… mais attention à l'assurance

L'Orne tire son épingle du jeu avec le loyer moyen le plus bas de la région : 9,50€ du m². Une bonne nouvelle pour les locataires. Mais côté assurances, la note grimpe : 632€ pour l'auto, 240€ pour l'habitation. A cela s'ajoutent des prix à la pompe légèrement plus élevés que dans le reste de la Normandie.

Pourquoi de telles différences ? L'effet enseigne, démographie et… accidents de la route

Selon Le Parisien, ces écarts s'expliquent en partie par la répartition des grandes enseignes de distribution.

"Quand E.Leclerc, Intermarché et Super U ont plus de 40% de parts de marché sur un territoire, le panier coûte moins de 79€", explique Grégory Caret de l'UFC-Que choisir. Alors si vous vivez entouré de Monoprix et autres Carrefours de proximité…

A cela s'ajoutent des facteurs démographiques. Les départements où les prix sont plus bas affichent souvent une population plus vieillissante et moins de dynamisme économique. "Cela peut dénoter une forme de déclassement", souligne Flavien Neuvy, économiste. En clair, les prix bas sont parfois le revers d'une attractivité en berne.

Et le plus important : l'assurance ! En effet, un département où le nombre d'accidents de la route (comme dans l'Orne) est conséquent aura des prix d'assurance plus élevés.