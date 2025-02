Bon plan. Le classement des supermarchés les moins chers de Normandie vient de tomber : qui est numéro 1 près de chez vous ?

L'UFC-Que Choisir a travaillé dur pour vous aider à faire des économies. Leur comparateur de supermarchés analyse les prix de plus de 6 000 magasins en France, en scrutant chaque produit, des pâtes Barilla aux yaourts bio. Et devinez quoi ? Les prix ne sont pas les mêmes partout. En Normandie, on s'en sort plutôt bien, mais il y a des pièges à éviter.

La méthode UFC-Que Choisir : comment ils ont fait le classement

Alors, comment l'UFC-Que Choisir s'y prend pour comparer les prix ? C'est simple (enfin, pas trop). Chaque jour, leurs équipes relèvent des dizaines de millions de prix sur les services drive des grandes enseignes (Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, etc.). Ils comparent tout : les marques nationales, les produits bio, les MDD (marques de distributeur) et même les rayons spécifiques comme la viande ou les produits d'hygiène.

Leur secret ? Une méthodologie ultra-rigoureuse :

Pas de partenariats avec les supermarchés : l'UFC-Que Choisir est 100% indépendante.

: l'UFC-Que Choisir est 100% indépendante. Pas de données personnelles partagées : votre code postal ne sert qu'à vous géolocaliser, pas à vous spammer.

: votre code postal ne sert qu'à vous géolocaliser, pas à vous spammer. Des mises à jour hebdomadaires : les prix changent, le classement aussi.

Bref, c'est du sérieux. Et ça, on adore.

Normandie : le bon plan courses est ici

La bonne nouvelle ? La Normandie fait partie des régions où les prix sont plutôt raisonnables. Grâce à une forte présence de magasins comme Leclerc et Système U, les tarifs sont souvent en dessous de la moyenne nationale. Mais attention, tout dépend de votre ville. A Caen ou Rouen, les supermarchés sont plus chers qu'à la campagne. Logique : en ville, les magasins sont plus petits et les loyers plus élevés.

Leclerc vs Carrefour : le duel normand

En Normandie, le combat fait rage entre Leclerc et Carrefour. Selon l'UFC-Que Choisir, Leclerc reste souvent le moins cher, surtout sur les marques de distributeur. Mais Carrefour n'est pas en reste, notamment sur les produits bio. Moralité : si vous voulez faire des économies, mixez les deux.

Les rayons qui font mal (et ceux qui sauvent)

Epicerie : les marques de distributeur sont vos meilleures amies.

: les marques de distributeur sont vos meilleures amies. Fruits et légumes : privilégiez les circuits courts, c'est souvent moins cher et plus frais.

: privilégiez les circuits courts, c'est souvent moins cher et plus frais. Viandes : là, ça pique. Mais les promos en fin de journée peuvent sauver votre budget.

: là, ça pique. Mais les promos en fin de journée peuvent sauver votre budget. Bio : oui, c'est cher, mais certains magasins comme Biocoop offrent des tarifs intéressants.

Le bonus : la carte interactive

L'UFC-Que Choisir propose une carte interactive ultra-pratique. En deux clics, vous trouvez le supermarché le moins cher près de chez vous. Et c'est gratuit. Alors, plus d'excuses pour ne pas faire des économies.