Prix du carburant. Cartes, applications… Les outils pour comparer les prix de l'essence en Normandie

L'essence n'a jamais été aussi chère en 2023, rapporte Le Figaro, et tout particulièrement le gazole dont les prix s'envolent.

Pour comparer les prix à la pompe, plusieurs outils existent, entre données gouvernementales et informations transmises par les utilisateurs, mais peuvent ne pas correspondre exactement à la réalité en temps réel.

La carte interactive du Gouvernement : Prix Carburants

En plus de connaître le prix au litre de l'essence à la pompe, la carte Prix Carburants affiche si le carburant recherché est en rupture de stock. Des critères permettent d'affiner la recherche par département, type d'enseigne, carburants ou encore services proposés. Attention : toutes les stations ne sont pas référencées.

Aperçu de la carte Prix Carburants du Gouvernement - Capture d'écran

La carte du prix des carburants du ministère de la Transition écologique

Cette carte proposée par le ministère de la Transition écologique est encore en version "beta", c'est-à-dire en cours de développement. Mais elle croise, en plus des données du Gouvernement, les informations des cartes participatives. Elle affiche aussi par couleur (du vert pour le plus économique à l'orange pour le plus cher) les prix des stations près de chez vous.

Aperçu de la carte des prix des carburants mise en place par le ministère de la Transition écologique - Capture d'écran

La carte participative "pénurie mon essence"

Alimentée par les utilisateurs, la carte pénurie mon essence est mise à jour en temps réel par les utilisateurs et affiche directement les carburants manquants ou indisponibles.

Aperçu de la carte participative Pénurie mon essence - Capture d'écran

L'application Essence & Co

Sur l'application gratuite Essence & Co, après avoir choisi le carburant recherché, les stations qui ont du stock s'affichent. Cette carte est également en "open source", c'est-à-dire mise à jour par les utilisateurs. L'application est téléchargeable sur tous les appareils Android et iOS.

Aperçu de l'interface de l'application Essence & Co - Capture d'écran

L'application TotalEnergies

Le choix est forcément plus restreint car il ne concerne que les stations TotalEnergies et Elan, mais l'application (gratuite) propose de trouver, sous forme de carte ou de liste, la station la plus proche de votre emplacement géographique. Utile également : elle propose le numéro de téléphone des stations, pratique pour vérifier directement la disponibilité du carburant auprès de la pompe concernée.

Aperçu de l'espace de l'application TotalEnergies - Capture d'écran

L'application Gasoil Now

Elle aussi gratuite et disponible sur iOS et Android, l'application Gasoil Now est mise à jour par les utilisateurs. Elle affiche, en plus des prix à la pompe, les ruptures de carburant. À côté de chaque signalement figure l'heure à laquelle il a été fait, ce qui donne une idée de la temporalité et permet de se faire une idée plus précise de la disponibilité du carburant recherché. Figurent également des informations comme les moyens de paiement, les horaires d'ouverture ou encore les services proposés par la station.

Aperçu de l'interface de l'application Gasoil Now - Capture d'écran