Végétal en fête. Pépinière English Garden Plants : découvrez les nouveautés lors des portes ouvertes de printemps

C'est un week-end particulièrement attendu par l'équipe de la pépinière English Garden Plants. Samedi 12 et dimanche 13 avril, le domaine situé à Rânes ouvre ses portes dans le cadre de l'événement Végétal en fête, organisé partout dans la région. "C'est un évènement très important car cela marque la réouverture de la pépinière après la fermeture hivernale, confie Dove Alarcon, qui cogère l'exploitation avec ses parents. On aime faire ça avec des journées portes ouvertes pour que ce soit un peu festif", poursuit-elle.

Une trentaine d'artisans

Au total, une trentaine d'artisans seront présents samedi 12 et dimanche 13 avril. "Ça fait plusieurs années que l'on organise ce type d'événement. C'est très attendu car on réunit une trentaine d'artisans locaux et franco-britanniques, explique Dove Alarcon. Les clients nous disent qu'ils ont l'impression de voyager au Royaume-Uni", conclut-elle.

Ce week-end portes ouvertes est également l'occasion pour les clients de découvrir les nouveautés de la pépinière, le tout en musique puisque plusieurs concerts sont programmés les deux jours.