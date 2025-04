Dieppe. Le chantier du pont Colbert retardé de plus de 10 mois en raison de la présence de plomb dans la structure

Où en est le chantier du pont Colbert de Dieppe ? En raison de la présence de plomb, les travaux de restauration qui ont débuté en 2024 se sont arrêtés pendant cinq mois et ont repris à la mi-mars cette année. Les retards accumulés repoussent donc la remise en service du pont à février 2026, soit plus de 10 mois de retard par rapport au calendrier initial, a indiqué le syndicat mixte Ports de Normandie dans un communiqué jeudi 3 avril.

Du plomb découvert avant et pendant les travaux

Depuis février 2024, le pont Colbert de Dieppe est fermé à la circulation pour assurer sa restauration. Avant le début du chantier, des analyses ont confirmé que la peinture du pont contenait du plomb et de l'amiante. Un décapage a permis d'en éliminer une partie "mais certaines zones inaccessibles pouvaient encore en contenir", a précisé le syndicat mixte. En janvier 2025, de nouveaux tests ont révélé une persistance de la présence de plomb. Le travail de restauration du pont Colbert a donc été suspendu par Ports de Normandie et une expertise indépendante a été commandée.

L'entreprise en charge du chantier a dû réévaluer son planning et a annoncé ne plus pouvoir respecter le délai contractuel. Selon elle, "l'adoption des équipements de protection va fortement ralentir le chantier" car ces "équipements ne peuvent être portés que six heures par jour", réduisant ainsi le temps de travail quotidien sur l'ouvrage. A l'heure actuelle, le planning détaillé est en cours d'analyse. Ports de Normandie attend que l'entreprise mette en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour "limiter le dérapage du planning".

Les riverains impactés

La fermeture du pont continue d'impacter la ville et ses commerces. Si la passerelle piétonne reste en place et assure un bon taux de service, elle ne compense pas totalement la coupure du centre. Dans ce contexte, une réunion d'information pour répondre aux questions des riverains est organisée par Ports de Normandie lundi 7 avril à 18h30 à l'école Louis-Vauquelin, au 13 rue Joseph Brunel, à Dieppe.