Dieppe. Rénovation du pont Colbert : des déviations routières pour les automobilistes

Le célèbre pont Colbert de Dieppe, classé aux Monuments historiques, fait peau neuve. Il est fermé à la circulation depuis le 24 janvier dernier pour assurer ses travaux et son transfert vers le Cours de Dakar, où il sera restauré.

Des déviations mises en place

Des déviations sont mises en place pendant les travaux du pont Colbert.

Le pont Colbert n'étant plus accessible, des itinéraires de substitution ont été créés pour les automobilistes. Il faut désormais contourner certains quartiers. En venant d'Hautot-sur-Mer, il faudra prendre la route de Dieppe, continuer sur la route du Petit Appeville, puis emprunter l'avenue Bréauté, la D154 puis la D485 avant d'arriver à la Rocade des Graves de mer pour atteindre le terminal Transmanche. A noter aussi que le sens de circulation est modifié dans certaines rues : du Ravelin, Pierre-Pocholle, Guillaume-Terrien, etc.

En raison de la fermeture du pont Colbert à Dieppe, le sens de circulation certaines rues a été modifié.

Un transfert délicat jusqu'au Cours de Dakar

Afin d'assurer le transport du pont jusqu'au Cours de Dakar, une opération délicate a débuté jeudi 8 février. Vendredi 9 février, la manœuvre de dépose du pont a démarré tôt dans la matinée. L'objectif étant de déposer la structure sur une barge. Elle accostera ensuite dans le Bassin de Paris, Quai de Norvège. C'est de là que les remorques SPMT, des véhicules spécialisés, amèneront le pont, par voie terrestre, jusqu'au Cours de Dakar. Selon la Ville, "l'ensemble de la phase de navigation devrait se dérouler entre 10h et 13h [samedi 10 février, ndlr]. Quant au transport terrestre, il pourrait se terminer dans l'après-midi". Jusqu'à 12h50, la passerelle piétonne était fermée, obligeant les piétons à emprunter la passerelle Amiral Rolland. Pour en savoir plus, l'application gratuite Citykomi indique en temps réel si la passerelle est ouverte ou fermée.

Les prochaines étapes

Une fois le pont Colbert arrivé au Cours de Dakar, il sera mis "sous cocon" où il sera désamianté et coupé pendant une durée de six mois. Ce dernier sera ensuite réparé pendant huit mois, puis repeint et recouvert d'une protection anti-corrosion. Une opération évaluée à trois mois. Son mécanisme et ses zones de retrait et de manœuvre seront aussi rénovés pendant huit mois. La cabine de manœuvre sera également restaurée pendant dix mois avant le ravalement de la façade des machines qui durera six mois. La fin du chantier est prévue courant 2025.

