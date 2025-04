Près de Vire. Soupçonné d'avoir secoué son bébé, un homme de 43 ans jugé aux assises

L'accusé, âgé de 43 ans, comparait libre aux assises du Calvados. Son procès a débuté lundi 31 mars, il est accusé d'avoir provoqué la mort de son enfant de 3 mois en juin 2018 à Valdallière, près de Vire, en le secouant. L'homme vit en couple et sa compagne travaille de nuit. Ils ont une fille de 4 ans et un petit garçon de 3 mois. Afin de pouvoir s'occuper totalement des enfants, le père de famille a choisi de travailler les week-ends.

Le soir du 18 juin 2018, il est donc seul avec eux. Sa femme lui a dit que le bébé a été grognon et fiévreux le samedi et le dimanche. Il lui donne son biberon du soir et le couche. Il est réveillé vers 2h du matin, car il "chouine". Le père de famille descend lui préparer un autre biberon, que le bébé ne va boire qu'un petit peu avant de s'agiter. L'homme voit les yeux de son bébé rouler dans leur orbite, sa tête part en arrière et il a du mal à respirer. Le papa appelle les pompiers qui arrivent à 2h45, avant d'être rejoints par le Samu car l'enfant semble ne plus respirer et un massage cardiaque est pratiqué.

Le bébé présente les signes du bébé secoué

La maman, qui a été prévenue entre-temps, rejoint le père et l'enfant qui a été conduit au CHU de Caen. Après examen, un médecin prévient les parents qu'il va faire un signalement, car il pense que son petit patient a été secoué. L'enfant décédera le lendemain, le 19 juin 2018. Son père est mis en garde à vue. Une autopsie est pratiquée qui révèle un traumatisme faisant penser au syndrome du bébé secoué.

A la barre, le père nie. Il assure ne pas avoir secoué l'enfant et confirme ses déclarations faites aux pompiers. Entre les faits et le procès, l'homme était sous contrôle judiciaire, qu'il a effectué scrupuleusement, affirme son contrôleur judiciaire.

L'accusé précise aussi qu'il voit régulièrement un psychologue et explique que le procès engendre pour lui du stress, mais sera libérateur pour faire son deuil. Toute la famille est derrière lui. Personne ne croit en sa culpabilité. Il est décrit comme un homme doux, gentil, papa poule. Le procès se poursuit ce mardi 1er avril.

