Près de Caen. Du sursis pour une mère qui a empoisonné et tenté d'étrangler son fils

Une mère de 4 enfants était jugée aux assises du Calvados jeudi 27 et vendredi 28 mars, pour avoir mis des médicaments dans le dîner et tenté d'étrangler son fils de 15 ans, le 18 mars 2022 à Cambes-en-Plaine au nord de Caen. Les témoins se sont succédé pendant les deux jours d'audience. Tous reconnaissaient que la femme était une très bonne mère, aimante et attentive. Le père des trois derniers enfants expliquant "qu'ils étaient sa seule raison de vivre".

Lors de son audition, le fils était revenu sur ses déclarations en disant que sa mère ne l'avait pas drogué, mais lui avait donné des comprimés homéopathiques et qu'elle n'avait pas voulu l'étrangler avec un foulard. Il implore la cour de ne pas "mettre pas ma mère en prison". L'avocate de la partie civile pense "que ce dossier est le dossier de la solitude et suscite beaucoup d'émotion". Elle pose la question "comment le garçon va-t-il pouvoir se reconstruire ?".

"Elle devait se débrouiller toute seule"

Pour l'avocate générale, l'accusée était en grande difficulté financière et affective. "On peut se demander ce qui s'est passé dans sa tête dans la nuit du 18 mars 2022. Mais elle ne doit pas être déclarée irresponsable. Elle a commencé des soins psychologiques, d'addictologie au cannabis. C'est positif." Elle réclame 5 ans de prison dont 4 avec sursis et possibilité d'aménagement.

L'avocate de la défense regrette que le dernier jour, sa cliente n'ait pas donné au président une apparence cohérente. Pour elle, au moment des faits, "elle souffrait de confusion mentale. Il n'y a pas eu de préméditation". L'accusée n'a jamais contesté la première version donnée aux forces de l'ordre par son fils. Toujours selon l'avocate de la défense : "Le père de l'enfant n'était jamais présent. Elle devait se débrouiller toute seule et répondait toujours aux convocations du collège."

Elle demande donc une peine qui n'impacte pas la vie de ses enfants

Après délibéré, l'accusée est condamnée à 5 ans de prison entièrement assortis d'un sursis avec suivi sociojudiciaire, obligation de soins, de formation, de travail. Pas d'armes et inéligibilité pendant 3 ans. Elle conserve l'autorité parentale et les dommages financiers sont renvoyés sur intérêts civils le 16 mai prochain.