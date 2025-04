[En images] Rouen. Elle reproduit le Gros-Horloge avec des matériaux de récupération

C'est pour marquer l'ouverture de son atelier M-Création en novembre dernier à Rouen que Magali Foucault, plasticienne d'assemblage, s'est lancée dans la confection d'une réplique du Gros-Horloge. Celle-ci est actuellement exposée dans la vitrine de l'Atelier G, situé au pied de l'authentique monument. Sollicitée pour réaliser d'autres reproductions, Magali Foucault travaille sur de nouveaux modèles. Pour la première réplique, faite en bois, polystyrène, carton et métal, le tout orné de 700 feuilles d'or, il a fallu une centaine d'heures de travail et du temps à chiner en brocante, car tout est de seconde main ! La Normande est même allée jusqu'à installer un mécanisme pour faire fonctionner l'unique aiguille du Gros-Horloge, qui ne marche que sur les heures, comme l'original. Après avoir ainsi étudié la construction, "je ne passe plus sous le Gros-Horloge de la même manière."

L'œuvre est exposée jusqu'à l'été dans la vitrine de l'Atelier G, près du Gros-Horloge. L'artiste travaille sur une autre reproduction et prévoit d'exposer l'original dans d'autres enseignes.

Passionnée par la feuille d'or, Magali Foucault en a utilisé 700 pour sa réplique du Gros-Horloge, entre les chiffres romains de la pendule, les ornements et le cadre. L'artiste en met sur presque toutes ses œuvres.

D'abord peintre abstrait en acrylique, Magali Foucault a découvert l'assemblage il y a un an et demi, au fur et à mesure de ses peintures. "J'avais tendance à y accommoder des morceaux d'objets, à déstructurer les œuvres." C'est en rencontrant un autre artiste spécialisé dans l'assemblage que Magali Foucault a pu mettre un nom sur son travail. "Je faisais ça sans savoir ce que je faisais." Pour son premier assemblage, l'artiste rouennaise a imaginé une planète Terre et son système solaire en feuille d'or, comme un double symbole de son engagement écologique et de sa passion pour la "seconde main". Elle expose et vend ses "assemblages" dans son atelier M-Création situé au 61 rue Saint-Vivien.

Pour son tout premier assemblage, Magali Foucault a réalisé une planète Terre et son système solaire en feuille d'or. Il s'agit d'un clin d'œil à son engagement écologique et sa passion pour le réemploi.

Dans son atelier, situé rue Saint-Vivien, Magali Foucault expose toutes ses œuvres et son matériel. Mais comme elle jette très peu, la place manque et l'artiste envisage déjà de changer de lieu.

Des Gros-Horloges en modèle réduit

A l'image des petites Tours Eiffel vendues à Paris, la Rouennaise travaille désormais sur des modèles réduits (35 sur 50cm) de sa réplique du Gros-Horloge, destinés aux touristes. Magali Foucault ne "compte pas s'arrêter là" et envisage de travailler sur d'autres monuments à Rouen. La pièce originale est vendue 3 500 euros, les modèles réduits seront dans la fourchette de ses autres œuvres, c'est-à-dire entre 100 et 400 euros.