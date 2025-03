Mondeville. Alley Oop, un dispositif pour sensibiliser les plus jeunes à la lecture

Des tapis, des coussins de formes et de tissus différents, des structures en bois… Le dispositif Alley Oop de l'artiste caennais Emile Orange est proposé en deux exemplaires : l'un appartient à Caen la Mer, l'autre au Département du Calvados. "C'est un outil de sensibilisation à la lecture, explique-t-il. On se demande comment lire autrement, comment l'enfant peut se mouvoir et trouver son espace confortable, pour découvrir des textures, des matières, des couleurs…" Les tapis, justement, ont été dessinés et peints par les parents et leurs enfants, de quoi "valoriser la création de chacun". A chaque fois, deux modules composent Alley Oop : un "panier de basket" et un "ring". Sur ce dernier il y a "une structure avec une barrière qui permet à l'enfant d'avoir son espace à lui, il escalade via une petite planche et arrive à la hauteur d'un adulte. Ça permet de créer un dialogue d'égal à égal".

L'une des structures se trouve à Quai des mondes à Mondeville jusqu'au 4 avril, avant d'aller à Bretteville-sur-Odon, puis à Mézidon Vallée d'Auge.

L'autre module d'Alley Oop.