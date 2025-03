[Photos] Rouen. Championnats de France de pizza : la délicieuse création d'Arthur Florit

Il est talentueux aux fourneaux et a un certain sens de la compétition. Arthur Florit, le gérant de la pizzeria Margherite, place Henri IV à Rouen fait partie des sept Normands sélectionnés pour les championnats de France de pizza sur le salon Parizza à Paris, mercredi 2 et jeudi 3 avril.

"L'idée était de faire une pizza sur la fraîcheur, qui sortait de l'ordinaire. C'est une pizza qui ressemble à ma cuisine, sans trop de fromage, qui est assez féminine. Il y a trois éléments, bien travaillés, et c'est tout !"

130 concurrents vont se confronter les uns aux autres sur six épreuves, avec un gagnant par catégorie. "C'était un challenge que je m'étais fixé, sans prétention. J'aimerais faire un top 20 ou un top 30, ce serait bien, en tout cas cette année", explique le jeune chef de 30 ans.

Arthur Florit a une formation de cuisinier et prépare lui-même ses garnitures. Celle de la pizza du concours reprend la courgette sous différentes textures, le fromage de chèvre et l'orange pour un subtil côté sucré-salé.

Des pizzas contemporaines

Son style ? Des "pizzas contemporaines, qui ressemblent à la pizza napolitaine", indique-t-il. Une pâte alvéolée, longuement fermentée, qu'il fait avec son savoir-faire de fils de boulanger. Pour le reste, des recettes originales et de la cuisine pour celui qui a une formation de chef.

Une bonne pizza est d'abord une bonne pâte. Celle d'Arthur Florit, fils de boulanger, est bien entendu faite maison, alvéolée et longuement fermentée "pour qu'elle soit la plus digeste possible".

"Je mets mon savoir-faire de cuisinier dans la pizza et j'essaie d'apporter des choses différentes de ce que l'on voit ailleurs." La pizza qui lui a permis de se qualifier est une déclinaison autour de la courgette, du fromage de chèvre et de l'orange. Etonnant, frais, gourmand et… délicieux.

L'appétit passe aussi par les yeux. Arthur Florit prend le temps pour un assemblage original, précis, qui va mettre en appétit et qui va, bien évidemment, être évalué et pris en compte le jour du concours.

Pratique. Pizzeria Margherite 162 place Henri IV à Rouen commandes-margheritepizza.com