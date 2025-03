Lillebonne. Des jeunes de la Mission Locale en lice pour le concours "Je filme le métier qui me plaît"

Treize jeunes de la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de Seine se sont lancé le défi de participer au concours national "Je filme le métier qui me plaît". Ils ont réalisé une vidéo de A à Z. Ce projet les a plongés dans l'univers du métier de tatoueur à travers les âges.

Un défi collectif

Du scénario au tournage, en passant par le jeu d'acteur, la mise en scène et le montage, ces jeunes ont tout imaginé et réalisé eux-mêmes. A travers une mise en scène originale et immersive, leur vidéo explore l'évolution du métier de tatoueur, des Vikings aux marins du XIXe siècle jusqu'aux salons modernes.

Ce projet a été une expérience enrichissante pour ces jeunes. Cela a été une immersion dans le monde du travail avec la découverte du métier de tatoueur et des réalités du terrain. C'est aussi une mise en lumière de leur talent : créativité, organisation et gestion de projet.

Le soutien du public

Le public peut soutenir cette aventure. Leur vidéo sera bientôt en compétition (à partir du 17 mars) et chaque vue comptera. Cette année, c'est l'humoriste Anne Roumanoff qui est la présidente du jury. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 27 mai au Grand Rex de Paris.