Selon les données de l'Insee (Insee Analyses Normandie, n°139), 293 000 ménages normands consacrent plus de 9,2% de leur revenu disponible à leurs dépenses énergétiques. Ce seuil, défini pour mesurer la vulnérabilité énergétique, place la région au 6e rang des territoires les plus touchés en France métropolitaine.

Une précarité énergétique plus marquée en Normandie

En cause ? Un parc immobilier ancien et énergivore, mais aussi un climat plus froid que dans d'autres régions. Résultat : de nombreux habitants peinent à chauffer correctement leur logement sans voir leur facture exploser.

Plus de 50% des logements F et G concernés

En Normandie, la qualité du bâti joue un rôle clé dans la précarité énergétique. D'après l'Insee, plus d'un ménage sur deux vivant dans un logement classé F ou G (les pires notes du diagnostic de performance énergétique, DPE) est en situation de vulnérabilité énergétique.

Ces logements, souvent anciens et mal isolés, nécessitent une consommation d'énergie très élevée pour rester confortables. Or, avec la hausse des prix du gaz, de l'électricité et du fioul, ces dépenses deviennent insoutenables pour de nombreux foyers.

Quels départements normands sont les plus touchés ?

Tous les territoires ne sont pas égaux face à cette précarité énergétique. L'Orne est le département le plus concerné, avec un ménage sur trois en difficulté pour payer ses factures de chauffage. La Manche suit de près, avec 24% de ménages touchés.

A l'inverse, la Seine-Maritime affiche un taux plus bas (18%), grâce à des logements globalement mieux classés en termes de performance énergétique. Mais même dans les grandes agglomérations comme Rouen, Caen ou Le Havre, des dizaines de milliers de ménages peinent à maintenir une température décente chez eux.

Un problème structurel qui dépasse la Normandie

Si la Normandie est particulièrement touchée, le problème de la précarité énergétique est loin d'être isolé. A l'échelle nationale, la part de logements énergivores reste élevée, notamment dans les régions aux hivers rigoureux et aux parcs immobiliers anciens.