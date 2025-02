Dieppe. Un nouveau centre de santé intercommunal va bientôt s'installer pour renforcer l'offre de soins

Un nouveau centre de santé intercommunal va s'installer à Dieppe, à côté de l'hôpital. La phase de construction est prévue cet hiver, et les travaux dureront 14 mois. L'objectif : répondre à un besoin médical dans la commune. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement de l'offre de soins lié au chantier de l'EPR2 à la centrale de Penly. Dans ce contexte, une convention de financement a été signée entre EDF et Dieppe-Maritime en janvier dernier.

Un besoin médical à Dieppe

"C'est une réponse de service publique portée par l'agglomération Dieppe-Maritime", explique Matthieu Leteurtre, médecin généraliste à la maison médicale de garde à Dieppe et qui travaillera dans ce nouveau centre de santé. Comme le rappelle le professionnel, "il y a un besoin médical qui est très important. Il y a environ 6 000 patients dans Dieppe qui n'ont pas de médecin traitant". Sur place, huit médecins généralistes travailleront en un seul et même endroit. "Il y aura aussi nos infirmières de prévention et une capacité d'environ 12 bureaux médicaux", ajoute-t-il.

Un statut différent pour les médecins

Dans ce centre de santé dieppois, le statut des médecins généralistes sera différent car ce projet est copiloté par la Communauté d'agglomération de la région dieppoise. Les médecins auront un statut de salarié. Selon Matthieu Leteurtre, "c'est un statut récent qui permet de faciliter le côté administratif de l'installation des médecins". Il permet également aux médecins "de travailler à mi-temps dans d'autres structures en parallèle".

Avec la création de ce centre, les patients vont pouvoir bénéficier d'un lieu de santé complet au sein duquel les professionnels de santé pourront travailler ensemble.