Restaurant : le Miyako à Caen

A l’intérieur, ce sont les standards de décoration chinois qui priment : grandes lanternes et tableaux rougeoyants aux murs, de la musique dépaysante aux enceintes. L’accueil est souriant, la carte fournie.

Un riz cantonais réussi

C’est peu dire : on compte presque une dizaine de pages de plats en tous genres. Soupes, hors d’œuvres, crustacés, poissons, viandes, volailles et spécialités ne rendent pas la décision facile. Sans compter les six menus, du meilleur marché (entrée+plat+dessert à 14,90€) au menu dégustation à 25,50€, et deux menus de spécialités japonaises.

Pour moi, ce sera une "salade chinoise au crabe", bien assortie de crudités un peu noyées sous la sauce cocktail. Mes voisins de table choisissent de curieux raviolis de crevette frits, suivis d’un poulet à l’ananas.

Je pars en plat principal sur des filets de canard grillé au poivre et sel et riz cantonais : la bonne surprise du repas. Je n’ai plus faim, et me contente de regarder une voisine tenter le beignet de banane. Au moment de régler l’addition (18,95€), la serviette chaude qu’on nous tend fera mieux affronter le froid qui nous attend.

Pratique. Miyako, 13 rue Saint-Michel. Tél. 02.31.34.77.83. Fermé le lundi.