Rouen : une pause gourmande Au Bureau

L’avantage du lieu, c’est qu’il est ouvert tous les jours et qu’il nous accueille du petit-déjeuner au dîner. Lorsque l’on entre pour la première fois dans ce restaurant du bord de Seine, on ne peut qu’être impressionné par sa grandeur et sa hauteur sous-plafond. Au Bureau, deux cartes se croisent sans jamais se côtoyer, celle d’été et celle d’hiver.

Ce midi-là, le restaurant affiche presque complet. Finalement, une table se libère pour nous accueillir. A la carte, viandes, salades, tartines, burgers etc. Ma voisine et moi optons pour les tartines : italienne pour elle, garnie de jambon de pays, de fromage, de pesto, de mascarpone, de mozarella et de salade verte. La mienne s’apparente à un croque-madame, avec de la béchamel, du jambon, et un œuf au plat. Si l’ensemble est correct, nous sommes plus séduits par le décor du restaurant que par ce qui emplit nos assiettes.

En dessert, on se laisse charmer par le mœlleux au chocolat et une coupe glacée, qui nous laissent “baba” et repus. Hâtons-nous de terminer notre repas, il ne faudrait pas être en retard au bureau...

Pratique. Au Bureau, Quai Bois Guilbert Bâtiment D4 76 000 Rouen. Tél. 02 35 15 92 40