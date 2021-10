Pour 12 cannelés



Préparation : 10 mn

Cuisson : 1 h

Thermostat 6-7 - 230°C





1/2 litre de lait

1/4 de gousse de vanille

50 g de beurre + 50 g pour les moules

4 œufs + 4 jaunes

200 g de farine

300 g de sucre

1 cuillère à soupe de rhum



Faire bouillir le lait avec la vanille et le beurre. Pendant ce temps, mélanger la farine et le sucre à sec puis incorporer les oeufs d’un seul coup, ce n’est pas facile car la pâte est dure à mélanger, la travailler le moins possible.

Verser ensuite sur cette pâte le lait bouillant. Mélanger doucement afin d’obtenir une pâte ressemblant à une pâte à crêpes ou une crème anglaise. Laisser refroidir, ajouter le rhum.

Beurrer soigneusement les moules, les mettre 1 h au réfrigérateur, les beurrer à nouveau et les poudrer de sucre. Verser la pâte bien refroidie dans les moules en ne les remplissant qu’à moitié.

Faire cuire à four chaud.

Le cannelé doit avoir une croûte brune et un intérieur moelleux. Démouler tiède ou froid. Les moules à cannelés sont typiques, à défaut on peut les remplacer par des moules à babas individuels, mais ils n’auront plus leurs cannelures.