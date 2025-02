Près de Pont-l'Evêque. Un ancien propriétaire sanctionné pour avoir dévié un ruisseau avec des déchets

Le tribunal de Lisieux a rendu son verdict, mardi 11 février 2025, concernant une affaire d'enfouissement illégal de déchets sur un terrain à Bonneville-le-Louvet, près de Pont-L'Evêque. L'ancien propriétaire du terrain, ainsi que son fils, ont été condamnés pour leur rôle dans cette pollution environnementale. L'enquête du Groupe d'investigations sur les atteintes à l'environnement (GIAE) a débuté en novembre 2022 après une plainte déposée par la propriétaire du haras. Celle-ci avait constaté la présence de déchets enfouis sur des parcelles récemment achetées, précédemment exploitées par son voisin, ancien exploitant de vaches laitières.

En 2021, lors de travaux sur ces terrains, la propriétaire avait découvert que la veine du ruisseau des Garennes, un affluent de la Touques, avait été volontairement bouchée avec des déchets afin de dévier le cours d'eau. Après plusieurs mois d'enquête impliquant la recherche et l'identification des déchets et différentes analyses du cours d'eau, les autorités ont pu identifier l'origine de la pollution, impliquant l'ancien exploitant et son fils. "Les auditions de l'ancien exploitant et de son fils, devenu propriétaire, mettent également en évidence qu'ils sont bien à l'origine de cette pollution", explique la gendarmerie du Calvados.

Un enfouissement illégal qui va coûter très cher

Conséquences, l'ancien propriétaire septuagénaire est condamné à 12 mois de prison dont 10 avec sursis. Les deux mois ferme sont aménagés avec le port d'un bracelet électronique. Il devra par ailleurs verser la somme de 129 500 euros pour la remise en état a minima du terrain. Quant à son fils, il écope de 3 mois de prison avec sursis et d'une amende délictuelle de 1 500 euros.