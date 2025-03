Bonne table à Rouen. Le fast-food Cosmos ouvre une deuxième adresse (en attendant plus)

Tout va bien pour Cosmos, l'enseigne de fast-food montée par deux amis à Rouen en 2023. Devant le succès du premier restaurant, rue Cauchoise, une nouvelle adresse a ouvert en octobre 2024, place du Général de Gaulle, à deux pas de l'Hôtel de ville. Un restaurant plus grand qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. L'ambiance y est sensiblement différente : des murs noirs et des touches de violet avec des néons qui "donnent une atmosphère futuriste", sourit Omar Khenissa, l'un des cogérants. Le concept reste le même, celui d'un fast-food qui propose une fusion entre l'univers de la restauration rapide américaine et asiatique. "La carte est travaillée avec le chef parisien Barbatrou pour proposer quelque chose de qualité au prix bas d'un fast-food."

Bao bae et smash burger

A la carte, que l'on retrouve désormais sur des bornes de commande, des bao bae d'un côté - des burgers proposés avec un bao bun, du pain blanc avec des graines de sésame - ou des smash burger de l'autre pour la tendance purement américaine. Quelques variations ont été ajoutées, avec des crevettes tempura, des entrées et une carte de desserts qui s'est étoffée. Je penche lors de ma venue pour le bao bae GOAT avec des frites croustillantes couvertes de cheddar fondu (oui, c'est un brin gourmand). L'ensemble est très satisfaisant, avec une viande black angus qui a du goût, des oignons confits, une bonne sauce caramélisée et une mayonnaise citronnée pour un côté légèrement sucré-salé très agréable. Je termine avec un milk-shake au beurre de cacahuètes (quand on vous dit que c'est gourmand) pour une addition à 16,05€. Une adresse à tester à Rouen, et bientôt ailleurs, puisque le duo entend déjà développer son concept avec de nouvelles ouvertures. En Normandie d'abord, avant de, peut-être, partir à la conquête du pays.

Le bao bae GOAT.

Pratique. 9 place du Général de Gaulle à Rouen. Ouvert tous les jours de 11h30 à minuit (jusqu'à 1h jeu, ven, sam).Tel : 02 35 07 84 65.