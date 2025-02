Cotentin. "Sauvage, reposante" : ces vacanciers conquis par La Hague

Eté comme hiver, ils sont nombreux à venir se ressourcer au bout du Cotentin, sur ce territoire que l'on surnomme habituellement "La Petite Irlande". Vous l'avez deviné, il s'agit de la pointe de la Hague, un endroit vert et vallonné qui baigne dans la Manche et dont le paysage ressemble beaucoup au "décor du Connemara".

Des landes balayées par le vent : le paysage de la pointe de La Hague ressemble beaucoup au "décor du Connemara" dont parle Michel Sardou dans sa chanson.

Des vacanciers conquis

Pendant les vacances de février, les visiteurs étaient cette fois-ci encore nombreux à parcourir les landes fouettées par le vent. "On est tombés amoureux de la côte du côté du phare de Goury. C'est la nature, les promenades, c'est sympa", confie une promeneuse. Cette passion a touché toute sa famille. "Mes parents ont acheté un petit pied-à-terre dans le coin, chaque fois qu'on peut, on les accompagne avec mon fils. On est vraiment coupé du monde, c'est ressourçant", sourit sa fille. D'autres promeneurs découvrent le lieu pour la première fois. "C'est sauvage et en plus il n'y a personne. Le paysage est tellement différent de nos plages du Calvados", explique une famille venue passer ses vacances dans le nord-Cotentin.

Cotentinois et visiteurs sont conquis par les paysages de La Hague.

La Hague, un coup de foudre aussi pour les Cotentinois

Au Nez de Jobourg, une Caterham Super Seven fait des allers-retours entre le parking du site et le bourg de la commune. "Avec mon neveu, on est venu d'abord parce que le paysage est splendide mais aussi pour faire quelques prises de vue de ma voiture", explique le pilote passionné originaire de Saint-Joseph, au sud de Cherbourg. Quelques jours plus tôt, lors d'une interview, le réalisateur de film François Dourlen confiait : "Quand j'accueille des amis qui ne connaissent pas le Cotentin, je commence toujours par les emmener à Auverville, la route qui descend vers le phare de Goury est tout simplement splendide !"

Phare de Goury, Port-Racine, Nez de Jobourg, réserve naturelle de la Mare de Vauville, Dunes de Biville… La Hague ne manque pas de richesses, mais si vous y prévoyez une sortie, pensez à bien vous couvrir. Contrairement au soleil, le vent est souvent de la partie !